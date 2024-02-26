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Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. AFAD yetkilileri ve hak sahipleriyle bir araya gelinerek konut teslim süreçleri ve sahadaki son durum ele alındı.

Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ve yapılan çalışmalarla istişare edildi.

Afad İl Müdürü İshak Cindioğlu ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantıda, il merkezinde ve köylerde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ile sahadaki son durum ele alındı. Toplantıda aynı zamanda vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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