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Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları İle İlgili Çalışmalar Değerlendirildi

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Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarındaki çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ve sahadaki son durum ele alındı.

Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarındaki çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ile AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde TOKİ Kalıcı Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişareler edildi. Toplantıda, çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Varol Adıyaman Deprem Çevre Yerel Politika Güncel Haberler

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