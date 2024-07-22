Adıyaman'da Kaldırımda Yılan Görüldü
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde kaldırım üzerinde görülen yılan, vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Yılanın hızla gitmesi ve vatandaşların ürkmesi dikkat çekti.
Adıyaman'da, kaldırım üzerinde görülen yılan korkuya neden oldu.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar kaldırım üzerinde yılanla karşılaştı. Gece saatlerinde vatandaşlar tarafından görülen yılanın kaldırımda hızla gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Korkuya neden olan yılanında vatandaşlardan ürktüğü gözlemlendi. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN