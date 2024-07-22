Adıyaman'da Kaldırımda Yılan Görüldü

Adıyaman'da, kaldırım üzerinde görülen yılan korkuya neden oldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar kaldırım üzerinde yılanla karşılaştı. Gece saatlerinde vatandaşlar tarafından görülen yılanın kaldırımda hızla gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Korkuya neden olan yılanında vatandaşlardan ürktüğü gözlemlendi. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN