Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Adıyaman merkez Yunusemre Mahallesi, 2933 sokakta kafasını boruya sıkıştıran yavru kediyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kafası semaver borusuna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bir taraftan boruyu kesmek için ve diğer taraftan kediye zarar vermek istemeyen ekipler hassas bir çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda yavru kedinin kafası borudan çıkartıldı. - ADIYAMAN