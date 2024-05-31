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Adıyaman'da Kadınlar Wellness Spor Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Wellness Spor Kurslarına Adıyaman'da kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan da iyi olma hali olan bir spor dalı olan Wellness ile ilgili Sümerevler Atletizm Pistinde antrenörler nezaretinde etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Wellness kurslarına ilginin her geçen arttığına dikkat çekerek, tüm bayanları spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan Wellness Spor Kurslarına Adıyaman'da kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan da iyi olma hali olan bir spor dalı olan Wellness ile ilgili Sümerevler Atletizm Pistinde antrenörler nezaretinde etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Wellness kurslarına ilginin her geçen artığına dikkat çekerek, "Yaşam kalitesini yükseltmek için bilinçli ve istekli bir şekilde alınan kararları ve bu kararların uygulanma sürecini kapsar. İyi yaşam ya da sağlıklı yaşam olarak da adlandırılan wellness, kişinin hayatındaki stresi yönetebilmesi, duygularıyla nasıl başa çıkacağını bilmesi ve hayatında dengeyi kurabilmesiyle ilgilidir. Yani wellness dediğimizde yalnızca fiziksel açıdan sağlıklı olmayı değil, her açıdan sağlıklı ve huzurlu olmayı kast ederek tüm bayanları spor yapmaya davet ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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