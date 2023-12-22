Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'da Vali Osman Varol başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

Adıyaman Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede 2023 yılında yapılan faaliyet ve çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir sunum yapıldı.

Vali Osman Varol toplantıda yaptığı açıklamada, "Bizler merhamet medeniyetinin evlatlarıyız. Zengin medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Bizim değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiğini kadına saygı oluşturur. Bizim medeniyetimiz toplumun temel taşını oluşturan kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı red eder.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen toplantımızın toplumumuzun her kesiminde farkındalık oluşturmasını ve bu yönde yapılacak çalışmalara ışık tutmasını temenni ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Valilik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Cezaevi pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title