Adıyaman'da Kadın Girişimcilere Teşvik Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kadın girişimcilere teşvik eğitimi verildi.

Deprem bölgesi Adıyaman'ın Besni ilçesinde sosyal hizmet merkezi müdürlüğü tarafından konteynerlerde düzenlenen faaliyetlere kursiyer olarak katılan kadın girişimcilere teşvik eğitimi verildi. Kadınların iş hayatlarında söz sahibi olması ve başarı çıtasını daha da arttırabilmesi adına verilen eğitimlerde, kadınlar bu tür bilgilendirmelerin oldukça faydalı olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN