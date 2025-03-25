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Adıyaman'da Kadın Girişimcilerden El Emeği Ürünler Sergisi

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Adıyaman'da kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilendi. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma çabalarıyla kurulan kooperatifler, mum, bakır sanatları ve ahşap boyama gibi ürünlerle katılımcılara kendini gösterdi.

Adıyaman'da, kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Adıyaman Yeni Mahalle'de bulunan Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarında bulunan kadın girişimcilerin yapmış olduğu ürünler tek tek sergilendi. Mum, bakır sanatları, el örgüler, ahşap boyama gibi ürünlerin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir hafta boyunca açık olacak olan sergide kadınlar, yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesi davet ettiklerini dile getiren kadın girişimciler; "Yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde yaptıkları ürünler sergileniyor. Hepimiz depremzedeyiz, bir kaçımız enkazdan çıktık. Çoğu malzememiz enkazda kalmıştı. Bizler de yeniden ayağa kalkmak için bu ürünleri yaptık. Herkesi mutlaka bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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