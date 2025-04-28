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Adıyaman'da Kadın Çiftçiler İçin Fide Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Adıyaman'da Kadın Çiftçiler İçin Fide Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile Adıyaman'da kadın çiftçilere yerli biber üretimi ve fide yetiştiriciliği kursu düzenlendi. 20 kadın kursiyer ile yapılan uygulamalarda, ata tohumu biber çeşitlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında Adıyaman'da 2025 yılında "Kadınlarla fide yetiştiriciliği ve yerli biber üretimi projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Adıyaman'da yetiştirilen yerli ata tohumu biber çeşitleri olan Şambayat, Salah ve Dolmalık Altıntop biber çeşitlerinin ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacı ile 20 kadın kursiyerle "Sebze fidesi üretimi kursu" düzenlendi. Ata tohumu biber fidesi yetiştiriciliği uygulamaları yapıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, başlatılan kursta tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı yaygınlaştırılmasının önemi, kadının üretimdeki yeri ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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