Adıyaman'da İsrail Ürünlerinin Satışını Yapmayan Esnaf, Gelirini Filistin'e Gönderiyor

Adıyaman'da İsrail ürünlerinin satışını yapmayan esnaf, her ayın ilk ve son cuma günü elde ettiği geliri ise Filistinlilere yolluyor.

Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde kuruyemiş ve şarküteri işletmecisi olan Ramazan Doğan, İsrail menşeili ürünleri raflarından indirip, satışını durdurdu. Gazze'ye destek için iş yerine 'İsrail Mallarını Satmıyoruz' yazılı afiş asan işletme sahibi Ramazan Doğan, sadece bununla da kalmadı. Doğan, elde ettiği gelirin bir kısmını da Filistin'e göndermeye başladı.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt ve üyeleri, işyerine giderek esnaf Ramazan Doğan'a destek için alışveriş yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ramazan Doğan, "Boykot ürününü satmamakla beraber ayın ilk cuması ve son cuması kazancımızı Gazzeli kardeşlerimize gönderiyoruz. Bugünkü karımız ne olduysa Gazzeli kardeşlerimize gönderiyoruz" dedi.

Platform Başkanı Abdulkadir Kurt ise "Gerçekten onurlu bir duruş sergiledi kendisi. Bir ilk oldu. Biz de bunu duyunca gerçekten heyecanlandık. Heyecanla buraya hemen duyar duymaz geldik. Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu olarak kardeşimizin yanında olalım dedik, destek olalım onu kamuoyu da bilsin, Adıyaman da bilsin tanısın inşallah. Ramazan kardeşimiz gibi kardeşlerimizin sayısı artar. Hep beraber bu boykota devam ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN