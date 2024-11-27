Adıyaman'da İşgücü Uyum Programı ile 30 Kişi İstihdam Edilecek

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Besni Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Besni'de çalıştırılmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Başvurular, 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında e-şube, ALO 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezleri üzerinden yapılabilecek. Kura çekimi ise 4 Aralık 2024 Perşembe günü, saat 10.00'da, Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. - ADIYAMAN