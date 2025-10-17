Adıyaman'da İmam Hatipliler Haftası Paneli Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 13-21 Ekim İmam Hatipliler Haftası kapsamında, TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir panel programı gerçekleştirildi.

Programa Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul'un yanı sıra eğitim camiasından önemli isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vedat Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, eğitimciler Mehmet Doğan, Mahmut Orman, Halit Akel ve Mehmet Cömert tecrübelerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Panelde, imam hatip okullarının tarihsel misyonu, topluma katkısı ve gençlerin manevi gelişimindeki rolü üzerinde duruldu.

İlçe Müftüsü Süleyman Turul, programda yaptığı konuşmada, imam hatip neslinin değerlerine sahip çıkan, ahlaki ve akademik anlamda donanımlı bireyler yetiştirdiğini belirterek, bu okulların Türkiye'nin toplumsal yapısında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Panel, öğrencilerin soruları ve konuşmacılarla yapılan karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu. Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, İmam Hatipliler Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekildi. - ADIYAMAN