Adıyaman'da "Huzur 02" genel asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur 02" genel asayiş uygulaması 40 ekip ve 220 personelin katılımı ile yapıldı.

Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin 305 şahıs, 573 araç, 10 motosiklet, 22 umuma açık yer, 9 park ve bahçe, kontrol edildi.

Kontrollerde 4 bakaya şahıs tespit edilirken, 3 işyerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilerek tutanak tanzim edildi. 10 araca/motosiklete trafik yönünden gerekli işlemler yapıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel