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Adıyaman'da Hasarlı Yapı Vatandaşları Endişelendiriyor

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Adıyaman merkezdeki 2 katlı yapı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı ve vatandaşların korkusuna neden oluyor. Yapının yıkılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istiyor.

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve kolanlarının bazıları kırılan kent merkezindeki 2 katlı yapı, vatandaşların hem korkusuna hem de tepkisine neden oluyor.

Adıyaman merkez Kapcami Mahallesi 1700 Sokak (Oturakçılar Pazarı) içerisinde bulunan ve oldukça eski bir yapı olan 2 katlı yapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Depremden dolayı bazı kolonları kırılan ve bazı duvarları da tamamen çöken yapı, hem yoldan geçen vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor.

2 Katlı yapının ağır hasarlı olmasına rağmen her hangi bir yıkım çalışmasının yapılmamasına tepki gösteren vatandaşlar ile esnaflar, yetkililerden yapının biran önce yıktırılmasını istiyor.

Yapıdan dolayı kimsenin can güvenliğinin olmadığına vurgu yapan esnaflardan Eyüp Bilici, "Burası eski bir yapı ve bu depremlerde ağır hasar aldı. Binanın kolonları kırık, duvarları gitmiş aynı zamanda yan duruyor. Yıkıldı yıkılacak bir halde. Kimsenin can güvenliği yok. Allah etmesin üzerimize yıkılacak diye oldukça endişeliyiz ve korkuyoruz. Yetkililerin biran önce önlem alması gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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