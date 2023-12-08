Adıyaman'da hasarlı binaların arasında kurt görüntülendi

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da, kent merkezine inen bir kurt vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Adıyaman'da, kent merkezine inen bir kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, gece saatlerinde hasarlı binaların arasında kurt göründü. Kent merkezinde ağır hasarlı binaların arasında görünen kurt vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Ağır hasarlı binaların arasında görünen kurt bir süre sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN