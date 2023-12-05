Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Hasarlı Bina Yıkımı Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'da yıkımına başlanılan ağır hasarlı binanın kara yoluna yıkılması kentte trafik yoğunluğuna neden oldu. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar çevrede bulunan yollara yönlendirildi.

Adıyaman'da yıkımına başlanılan ağır hasarlı binanın kara yoluna yıkılması kentte trafik yoğunluğuna neden oldu.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasar alan binalarla ilgili yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kentin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı bir bina yıkım çalışmaları esnasında kara yoluna devrildi. Trafik polis ekiplerince güvenlik tedbirleri çerçevesinde kara yolu trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar çevrede bulunan yollara yönlendirildi. Durum üzerine çevrede bulunan kent merkezindeki yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı. Binanın kara yoluna devrilmesinden dolayı refüjde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kara yolundaki enkazın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalara başlanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? PLT yüksekliği nedir? PLT yüksekliği neden olur? 2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title