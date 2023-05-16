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Adıyaman'da haşarat ile mücadelesi devam ediyor

Adıyaman'da haşarat ile mücadelesi devam ediyor

Yerel Haberler

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte larva ve sivrisinek mücadelesi devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte larva ve sivrisinek mücadelesi devam ediyor.

Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Yetkililer, toplu yaşam alanı olan çadır kent, konteyner kentler başta olmak üzere şehir genelinde ilaçlama yaptıklarını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Belediyesi Yerel Haberler

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