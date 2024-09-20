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Adıyaman'da Hasar Gören 9 Katlı Bina Yıkıldı

Adıyaman'da Hasar Gören 9 Katlı Bina Yıkıldı
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan 9 katlı bir bina, yıkım kararı sonrası iş makineleri ile çöktürüldü. Çökme anları kameralara yansıdı, o esnada yoldan geçenler büyük panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan 9 katlı binanın yıkılma anları kameralara yansıdı.

Altınşehir Mahallesi 3023 Sokak'ta bulunan 9 katlı bir bina 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Binanın hasar almasından dolayı binanın yıkım kararı gerçekleştirildi. İş makinesinin yardımlarıyla kolonları zayıflatılan bina daha sonra iş makinesinin darbesiyle çöktürüldü. Binanın çökme anları kameralara saniye saniye yansıdı. 9 katlı binanın yola devrilmesi ve o esnada yoldan geçenlerin olması dolayısıyla büyük panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası jandarma ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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