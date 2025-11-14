Haberler

Adıyaman'da Halk Otobüsünde Alkol Şoku

Adıyaman'da bir şahsın halk otobüsünde alkol alması yolcular ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Şahsın rahatsız edici davranışları güvenlik endişelerine yol açtı.

Adıyaman merkezde seyir halindeki bir halk otobüsünde bulunan kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, yolculuk boyunca alkol aldı. Şahsın hem içki içmesi hem de kendi kendine konuşarak çevresine hakaretlerde bulunması otobüsteki yolcuları tedirgin etti.

Olayı gören vatandaşlar, şehir içi toplu taşımada bu tür davranışların güvenliği tehlikeye attığını belirterek duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
