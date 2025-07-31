Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çöken Yolda Mahsur Kaldı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çöken Yolda Mahsur Kaldı
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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir hafif ticari araç, alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgede çöken yolda mahsur kaldı. Araç, vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkarılırken, vatandaşlar yollardaki önlemlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman'da bir hafif ticari araç, alt yapı çalışmalarının olduğu bölgede çöken yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir hafif ticari araç, daha önceden yol çalışmasının olduğu bölgede çöken yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Vatandaşlar, duruma tepki göstererek bu tür yollarda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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