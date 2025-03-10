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Adıyaman'da Güvenlik Görevlileri 3 Aydır Maaş Alamadıkları İçin Eylem Yaptı

Adıyaman'da Güvenlik Görevlileri 3 Aydır Maaş Alamadıkları İçin Eylem Yaptı
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Adıyaman'da bir inşaat firmasında çalışan güvenlik görevlileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak protesto düzenledi. Mağduriyetlerini dile getiren yaklaşık 30 güvenlik görevlisi, yetkililerden yardım bekliyor.

Adıyaman'a, faaliyet gösteren bir inşaat firmasında görevli güvenlik görevlileri, maaş alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden konutlarda faaliyet gösteren özel bir inşaat firmasında çalışan özel güvenlik görevlileri 3 aydır maaş alamadıklarını ve oldukça mağdur olduklarını söyleyerek durumu protesto etti. İş bırakarak firmanın yönetim binası önüne maaş alamadıkları için protesto yapan yaklaşık 30 güvenli görevlisi mağduriyetlerinin sona ermesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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