Adıyaman'da Güven Huzur Uygulaması: 741 Şahıs Sorgulandı
Gölbaşı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 163 araç incelendi, 19 araca idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde güven huzur uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 10.00-22.00 saatleri arasında ilçede belirlenen bölgelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Uygulama süresince 4 kıraathane ve 2 park-bahçe kontrol edildi, 741 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 163 araç incelenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 19 araca idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla benzeri denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN