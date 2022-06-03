Adıyaman'da gergedan böceği görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da gergedan böceği görüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da gergedan böceği görüldü

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) görüldü. Akpınar Köyünde yaşayan vatandaşlar gördükleri ilginç böceği fark etti. Vatandaşlar böceğe yaklaşıp incelediğinde az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title