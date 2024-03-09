Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Beden Eğitimi Öğretmenleriyle Toplantı Yaptı

Adıyman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kent genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve il genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

"Eğitim bireyde oluşturması gereken temel davranış biçimidir. Eğitimsiz spor sporsuz eğitim olmaz" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Eğitimin mutlak bir parçası spor, gençlik, kültür ve sanat faaliyetleri 2 paydaş kurumun omuz omuza müthiş bir dayanışma ile birçok konuları birlikte hareket etmesi çok güzel. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerin spor yapmalarını teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak ve gençlerimizi geleceğe güvenle hazırlamak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Öğrencileri fikir olarak eğitirken beden olarak da eğitmek gerekir. Bu görev de en başta beden eğitimi öğretmenlerine düşmektedir. Öğrencilerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında yaptığınız okul sporları faaliyetlerinde gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif alanlarda da başarılı olmalarının sağlanması gerekliliği, öğrencilerin kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, yetenekleri doğrultusunda yönlendirme ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 2023 - 2024 Eğitim öğretim yılında yapılacak projelerin de görüşüldüğü toplantı sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun beden eğitimi öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN