Adıyaman'da Gençlere Ücretsiz Spor Okulları Açıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14'ü engelli spor branşında olmak üzere 33 farklı spor branşında 142 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açıldı.

Çocuk ve gençlerin spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve 5-18 yaş gruplarındaki çocuklarımızda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde her yıl uygulanan ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 27 Haziran 2024 Saat: 18.00'da Sümerevler Futbol Sahasından kapılarını gençlere açıyor. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılışına tüm halkın davetli olduğu vurgulandı. - ADIYAMAN