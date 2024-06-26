Adıyaman'da Gençlere Ücretsiz Spor Okulları Açıldı
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 33 farklı spor branşında 142 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açıldı. Açılışa tüm halk davetli.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14'ü engelli spor branşında olmak üzere 33 farklı spor branşında 142 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açıldı.
Çocuk ve gençlerin spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve 5-18 yaş gruplarındaki çocuklarımızda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde her yıl uygulanan ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 27 Haziran 2024 Saat: 18.00'da Sümerevler Futbol Sahasından kapılarını gençlere açıyor. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılışına tüm halkın davetli olduğu vurgulandı. - ADIYAMAN