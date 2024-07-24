Adıyaman'da Gençler Havuzlarda Serinliyor

Hava sıcaklığının etkili Adıyaman'da gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi.

Sıcak havalardan dolayı kimi havuzlarda serinlemeye çalışırken kimi vatandaş ise park ve bahçelerde dinlenerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklıktan dolayı havuzlarda yoğunluk yaşandığını dile getiren havuz işletmecisi Uğur Sever, "Adıyaman'da hava sıcaklığı aşağı yukarı 40 derece. Vatandaşlarımızın en büyük aktiviteleri havuza girmek serinlemek. Şu an aşağı yukarı 40 derece ama hissedilen 41-42'leri buluyor. Ondan dolayı tercih ediliyor. Evet baya çok sıcak" dedi.

Havuza gelen gençler ise "Adıyaman oldukça sıcak ve bizlerde bu sıcak havada serinlemeye çalışıyoruz. Havuza geliyoruz yüzerek serinlemenin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her gün buradayız. Adıyaman'ın sıcağı çekilecek durumda değil" diye konuştu. - ADIYAMAN