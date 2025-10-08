Adıyaman'da Gazze'ye Destek İçin Araç Konvoyu Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yüzlerce araçlık konvoy düzenlenerek Gazze halkına destek verildi.

Besni'de vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. İlçe merkezinde toplanan yüzlerce araç, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılarak şehir turu attı. Konvoy sırasında "Gazze yalnız değildir", "Filistin'e özgürlük" sloganları atılırken, sık sık tekbirler getirildi. Vatandaşlar, bu etkinlik ile Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Düzenlenen destek konvoyuna sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, Gazze'ye yönelik dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - ADIYAMAN