Adıyaman'da Gazze'ye Destek İçin Araç Konvoyu Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Gazze halkına destek vermek amacıyla yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy düzenlendi. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış araçlarla şehir turu atarak, Gazze'ye özgürlük mesajları verdiler.

Besni'de vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. İlçe merkezinde toplanan yüzlerce araç, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılarak şehir turu attı. Konvoy sırasında "Gazze yalnız değildir", "Filistin'e özgürlük" sloganları atılırken, sık sık tekbirler getirildi. Vatandaşlar, bu etkinlik ile Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Düzenlenen destek konvoyuna sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, Gazze'ye yönelik dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - ADIYAMAN

