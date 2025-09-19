Adıyaman'da Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adıyaman'da da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Mimar Sinan Parkı önünde toplanan katılımcılar, Adıyaman Valiliği bahçesine kadar süren bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Adıyaman Valisi Osman Varol, il protokolü, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Valilik bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

Törenin devamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Okutan konuşmasında, gazilerin Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini vurgulayarak, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Her karışı şehit ve gazi kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen Türk vatanseverliğinin ve kahramanlığının simgesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN