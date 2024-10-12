Adıyaman'da Gazeteciler ve Emniyet Mensuplarından Dostluk Maçı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile gazeteciler arasında düzenlenen maçın kazananı dostluk oldu.

Adıyaman'da hemen hemen her türlü olay yada faaliyetlerde bir araya gelen emniyet mensuplarıyla gazeteciler bu defa halı saha maçında bir araya geldi.

Emniyet ve gazeteciler arasında düzenlenen maça, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, yerel ve ulusal medya çalışanları, emniyet birim amirleri ve polis memurları katıldı.

Her ay düzenli yapılması planlanan dostluk maçında hem gazeteciler hem de polisler kıyasıya mücadele etti. Bu defa top peşinde koşan gazeteciler ve polisler, sosyalleşme anlamında bu tür etkinliklerin önemli olduğu vurgulandı. - ADIYAMAN