Haberler

Adıyaman'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak yürüdü ve olaylar çıkmadan dağıldı.

Adıyaman'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlarla Demokrasi Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze'de yaşananların artık bir savaş değil, çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

33'lük Aboubakar istediği maaşla yönetimi çıldırttı, transfer iptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.