Adıyaman'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Filistin'de İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma tepki göstermek isteyen Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından konvoy düzenlendi.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Kavşağından başlayan Filistin'e destek konvoyuna çok sayıda katılım oldu Araç ve motosikletlerden oluşan konvoy, kent merkezinde ilerledi.

İsrail'e tepkilerin yükseldiği araç konvoyu sonrası Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu adına Ebubekir Turmaz tarafından açıklama yapıldı.

Turmaz okuduğu açıklamada, İsrail'e tepki göstererek, Müslümanlar olarak her daim Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını bu soykırım bitene kadar Filistin'e destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN