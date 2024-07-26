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Adıyaman'da Ev İçerisinde Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

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Adıyaman merkezinde bir evde görülen yılan, itfaiye eri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da, ev içerisinde görülen yılan itfaiye eri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman merkez Vartana Küme Evleri yakınlarında ev içerisinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri bir süre yılanı ev içerisinde aradı. Yılanı daha sonra fark ederek gören bir itfaiye eri yılanı kendi elleriyle yakaladı. Yılanı oldukça dikkatli bir şekilde tutan ve aynı zamanda yılanı da seven itfaiye eri yılanı daha sonra yerleşim alanına uzak bir bölgeye bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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