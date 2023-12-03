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Adıyaman'da Engelliler Günü Bowling Turnuvası Düzenlendi

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Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasında özel sporcular doyasıya eğlendi. Engelli ve özel gereksinimli bireylerin yer aldığı etkinlikte sporcuların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık dünya engelliler günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bowling turnuvasında özel sporcular doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe özel sporcular yoğun ilgi gösterirken sporcuların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Spor varsa engel yoktur diyen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Engelli ve özel gereksinimli bireylerin yer aldığı sosyal ve sportif faaliyetlerden bowling branşında etkinlik düzenledik. Çünkü hayatı paylaşmak için engel olmadığına inanıyoruz. Engelleri aşmak için çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Hepimiz birer Engelli adayı olduğunuzu unutmadan çocukların yaşamlarına dokunmamız gerekiyor. Onların motivasyonu hayatın içinde gelişimlerini artırdığı sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle spor faaliyetleri bütün engelleri aşmak adına çocuklarımız inanılmaz bir şekilde geliştiriyor. Bizler sadece sağlıklı bireylere değil aynı zamanda engelli kardeşlerimizin de spor yapabilmeleri için bir çok farklı branşta antrenörlerimizle onlara her türlü imkanı sağlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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