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Adıyaman'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Tanıtıldı

Adıyaman'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Tanıtıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin tanıtım programı düzenlendi. Programda bilgilendirme sunumları yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme programına Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe protokolü ve kurum amirleri katıldı.

Program, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından TUBİM Büro Amirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. Programda, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen proje tanıtım programında uyuma uygulaması hakkında bilgi verilerek katılımcılara broşürler dağıtıldı.

Programda aynı zamanda daha önceden yürütülen ve yürütülmesi planlanan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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