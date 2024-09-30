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Adıyaman'da Durumundan Şüphelenilen Şahıslardan 6 Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da Durumundan Şüphelenilen Şahıslardan 6 Tabanca Ele Geçirildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde 5 şahıs durdurularak üzerinde 6 adet tabanca ve 30 mermi bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden 6 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından ilçede yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen Z.A.T., R.E., Y.Ö., A.K. ve Ö.F.U., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermiler muhafaza altına alınırken 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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