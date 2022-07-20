Adıyaman'da drone ile emniyet kemeri uygulaması Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile emniyet kemeri uygulaması gerçekleştiriliyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile emniyet kemeri uygulaması gerçekleştiriliyor. Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde düzenlenen emniyet kemeri uygulamasında sürücüler hem kemer konusunda uyarılıyor hem de haklarında idari para cezası düzenleniyor. Sürücülerin yaşanabilecek kazaları en az hasarla atlatması için emniyet kemerinin oldukça önemli olduğundan bahseden trafik polisleri, sürücüleri araçlarına biner binmez kemerlerini takmaları gerektiğini de vurguladı. Kemer takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulanırken denetimlerin sıklıkla devam edeceği ise belirtildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Kemer Yerel Haberler

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