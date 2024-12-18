Adıyaman'da Dondurucu Soğuklar Araçları Buz Tuttu
Adıyaman'da gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesiyle birlikte araç camları buz tuttu. Sürücüler, sabah uyandıklarında buzlu camlarla karşılaştı ve buzların çözülmesi için araçlarını çalıştırdı.
Dondurucu soğukların etkili olduğu Adıyaman'da eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle araç camları buz tuttu.
Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Adıyaman kent merkezinde sürücüler sabah uyandıklarında buz sürprizi ile karşılaştı. Araçların camları dondurucu soğuklarla buz tuttu. Buz nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırarak buzların çözülmesini bekledi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle parklarda cimler, banklar ve kamelyalarında buz tuttuğu kameralara yansıdı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel