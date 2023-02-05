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Adıyaman'da doğaya yem bırakıldı

Yerel Haberler

Adıyaman'da doğaya yem bırakıldı

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Birkaç gündür kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da, yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çekmemesi için doğaya yem bırakıldı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde şiddetli olan kar yağışından dolayı yaban hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu. Ekipler, araçlara yükledikleri yemleri kırsal bölgelere bıraktı. Birçok farklı noktaya bırakılan yemlerle yaban hayvanlarının karnı doyuruldu. Yaban hayvanlarının zorluk çekmemesi adına yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Yerel Haberler

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