Adıyaman'da Dijital Benim İşim Projesi Kapsamında Dijital Sınıf Açılışı Yapıldı

Adıyaman'da "Dijital benim işim projesi" kapsamında dijital sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen "Dijital benim işim projesi" kadınları sosyal hayata ve iş gücüne kazandırmayı hedefliyor. Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'ndeki açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, projenin kadınların dijital becerilerini geliştirmeyi ve onları iş gücüne kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Tosun, "Bu proje, kadınlarımızın dijital dünyaya adım atmalarını sağlayarak, onları güçlü bireyler olarak sosyal hayata ve iş gücüne kazandırmayı hedefliyor. Dijital sınıflarımız, kadınlarımızın dijital becerilerini geliştirerek eğitimde fırsat eşitliği sunacak önemli bir adımdır" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ise, "Kadınlarımızın dijital becerilerini artırarak, onları topluma ve iş gücüne kazandırmak için bu projeyi başlattık. Bu proje ile kadınlarımız hem dijital dünyayı daha iyi tanıyacak hem de sosyal hayatta daha aktif bir rol üstlenecek" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, dijital sınıfın 10 il ile birlikte çevrim içi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci, Daire Başkanı Sedat Seçkin Bozkurt,, ilçe müdürleri, şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. - ADIYAMAN