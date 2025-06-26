Adıyaman'da Depremzedelerin Konteynerine Yılan Girdi

Adıyaman'da Depremzedelerin Konteynerine Yılan Girdi
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Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı konteynerlerin birine giren yılan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sonrası çevrede panik yaşandı.

Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı konteyner içerisine giren bir yılan öldürülerek yakaladın.

Adıyaman merkez Örenli mevkiinde bulunan konteyner kentte vatandaşlar, bir konteynerin içine yılan girdiğini fark etti. Olayın duyulması üzerine çevrede kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla harekete geçerek, yılanı kürek yardımıyla etkisiz hale getirdi.

Öldürülen yılan daha sonra konteynerden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın ardından vatandaşlar derin bir nefes alırken, benzer durumların yaşanmaması için önlem alınması gerektiği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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