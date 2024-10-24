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Adıyaman'da Depremzedelere Yönelik Güvenlik Denetimleri Artıyor

Adıyaman'da Depremzedelere Yönelik Güvenlik Denetimleri Artıyor
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Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentlerde ve parklarda asayiş denetimleri sürüyor. Emniyet güçleri, güvenlik önlemlerini artırarak hırsızlık ve kavga gibi olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentler ve parklarda asayiş denetimleri aralıksız sürüyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kent merkezinde bulunan konteyner kentlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızlık ve kavga gibi olayların ile olumsuzlukların yaşanmaması adına tedbirler alınıyor. Mahalle ve çarşı bekçileri konteynerlerin yanı sıra parklarda da güvenlik önlemleri alarak devriye görevi yapıyor. Konteyner kent ve parkların içerisinde yaptıkları yaya devriyelerin yanı sıra şüpheli gördükleri araç ve şahıslarda da inceleme gerçekleştiriliyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Olaylar Deprem Asayiş Yerel Yaşam Kavga

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