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Adıyaman'da Depremzedelere İftar Çadırı Kuruldu

Adıyaman'da Depremzedelere İftar Çadırı Kuruldu
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Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, EMLAK Konut ve İlkbank tarafından kurulan iftar çadırında depremzedeler ilk iftarlarını açtı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Adıyaman'da depremzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, EMLAK Konut ve İlkbank'ın kurduğu iftar çadırında ilk iftarını açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, EMLAK Konut ve İlkbank'ın koordinesinde şehir merkezinde yer alan eski valilik binası yakınlarında depremzede vatandaşlara iftarlık verildi. Yaklaşık bin kişinin yer aldığı iftar çadırının Ramazan ayı boyunca açık kalacağı öğrenildi. Oruçlarını açan vatandaşlara aynı zamanda sahurlarını yapacakları yiyecekler de paketler şeklinde verildi.

Oruçlarını açarak iftar yapan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek iftar çadırında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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