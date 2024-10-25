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Adıyaman'da Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşiyor

Adıyaman'da Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşiyor
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6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da inşa edilen konutlar, depremzedelere huzur ve güven sunmaya devam ediyor. Toplamda 14 bin 605 konutun teslim edildiği ilde, 7 bin 300 konutun yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından evlerine yerleşen binlerce kişi huzur ve güven içerisinde evlerinde oturuyor.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından evlerine yerleşen binlerce kişi huzur ve güven içerisinde evlerinde oturuyor. Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla hasarı gören kentlerden birisi olan Adıyaman'da yapımı tamamlanan konutlar depremzedelere yuva oluyor.

İl ve ilçe merkezlerindeki kalıcı deprem konutları ve kırsalda köy evlerinin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Bir taraftan konutlar yapılırken, diğer taraftan tamamlanan konutlara depremzedeler yerleşiyor. Depremin ardından 14 bin 605 konut teslim edilirken, 7 bin 300 konutun yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Evlerine girmenin mutluluklarını yaşayan depremzede vatandaşlar, evlerin oldukça sağlam olduğunu ve kendilerini artık güvende hissettiklerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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