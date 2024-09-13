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Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımı

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Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerde eğitim gören 250 depremzede öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Adıyaman şubesi tarafından gerçekleştirilen yardımlarla, yetim, öksüz ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek sağlandı.

Adıyaman'da eğitim gören 250 depremzede öğrenciye kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da, on binlerce insan enkaz altında hayatını kaybetmişti. Özellikle yetim, öksüz ve maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç öğrencileri tespit eden İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Adıyaman şubesi, 2024-2025 eğitim ve öğretimin başlamasıyla Adıyaman'daki, 250 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Deprem bölgesi Adıyaman'da eğitim ve öğretim gören öğrencilere daha fazla yardımların yapılması gerektiğine dikkat çeten İMH Adıyaman Şube Başkanı Şükrü Yetkin, "Adıyaman depremde çok büyük hasar aldı. İMH olarak Adıyaman'daki depremzede, yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelere ulaşarak yardımlarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman merkezde okullardan 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda 200, Ay Yıldız İlköğretim Okulu'nda 30 ve Kulavık Köyü'nde ise 20 olmak üzere toplam 250 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulunduk. Yardımların ulaşmasında emekleri olan bütün hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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