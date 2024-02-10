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Adıyaman'da depremzede çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile depremzede çiftçilere kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yem bitkisi tohumları dağıtıldı. 233 çiftçiye 16 ton 700 kilo yonca, süt otu, yem bezelyesi ve haymix tohumu hibeli olarak verildi.

Adıyaman'da depremzede çiftçilere kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile yem bitkisi tohumları dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve yetkililerin katılımı ile hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yüzde yüz hibeli şeklinde 233 çiftçiye 16 ton 700 kilo yonca, süt otu, yem bezelyesi ve haymix tohumu dağıtıldı.

İl Müdürü Nurettin Kıyas, yaptığı açıklamada, "6 Şubat'taki asrın felaketinden sonra bir çok hayvan işletmemiz, hayvancılık yapan çiftçimiz zarar gördü. Bakanlığımız hayvanları telef olanlara hayvanları dağıttı. Şimdide bu hayvanlar için Çayır Mera ve Yem Bitkileri Projesiyle bunları desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle yem bitkilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için tohum dağıtımı yapıyoruz. Bununla beraber gübre dağıtımı yaptık" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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