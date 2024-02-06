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Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybedenlerin İsimlerinin Yazıldığı Pankart İlgi Odağı Oldu

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Adıyaman'da depremin olduğu meydanda bulunan saat kulesinin üzerinde depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı pankart, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yakınlarını kaybedenler isimlerini pankarta yazıyor.

Adıyaman'da depremin olduğu 04.17'de durduğu için simge haline gelen saat kulesinin bulunduğu meydanda üzerinde depremde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı pankart ilgi odağı oldu.

Şehre gelen siyasetçilerin de ilgisini çeken pankarttaki isim sayısı ziyaretçisi arttıkça günden güne artıyor. Yakınlarını depremde kaybedenler pankarta isimlerini yazıyor.

Bir yıl geçmesine rağmen depremde kaybettiği anne babasının oturduğu evin enkazına Mersin'den ilk kez gelen Gülistan Şahinkaya, bir sene geçmesine rağmen olayın şokunu yeni atlatabildiğini söyledi. Şahinkaya. "Şu an ilk defa mezarlarına gidip ağlayabileceğim aslında. Öldüklerinin farkına şu an vardım. Son 1 sene içerisinde çok kötü günler geçirdim. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz ama inşallah bu saatten sonra ülke olarak daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu. Gülistan Şahinkaya daha sonra depremde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini pankarta yazdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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