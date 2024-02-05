Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da deprem sonrası nikahlar Şire pazarında yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin ardından Adıyaman'da yaralar sarılıyor. Kentteki düğün salonlarının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle nikahlar eski Şire pazarında gerçekleştiriliyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat Kahramanmaraş depremlerinde 8 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da yaralar sarılıyor. Yaralar sarıldıkça Adıyaman halkı hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor. Şehirde depremin olduğu 6 şubat 2023 tarihinden bu yana bin 369 çift nikahlanıp dünya evine girerken 3 bin 931 bebekte hayata merhaba dedi.

4 bin 500 iş yerinin kullanılmaz hale geldiği kentte pek çok düğün salonu ve nikah salonu da kullanılmaz hale geldi. Bu sebeple yakın ilçelerdeki ve kentteki nikahlar şehir merkezinde ayakta kalmayı başaran eski Şire pazarının oradaki nikah salonunda yapılıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Doğal Afetler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title