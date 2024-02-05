Adıyaman'da deprem sonrası nikahlar Şire pazarında yapılıyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat Kahramanmaraş depremlerinde 8 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da yaralar sarılıyor. Yaralar sarıldıkça Adıyaman halkı hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor. Şehirde depremin olduğu 6 şubat 2023 tarihinden bu yana bin 369 çift nikahlanıp dünya evine girerken 3 bin 931 bebekte hayata merhaba dedi.

4 bin 500 iş yerinin kullanılmaz hale geldiği kentte pek çok düğün salonu ve nikah salonu da kullanılmaz hale geldi. Bu sebeple yakın ilçelerdeki ve kentteki nikahlar şehir merkezinde ayakta kalmayı başaran eski Şire pazarının oradaki nikah salonunda yapılıyor. - ADIYAMAN