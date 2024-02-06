Adıyaman'da deprem sonrası havadan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 yıl geride kalırken depremden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman'da kurulan konteyner kentler ile yıkılıp temizlenen binalardan geriye kalan ve adeta bir ovaya dönüşen geniş alanın son hali havadan görüntülendi.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle asrın felaketini yaşadı. 11 ili etkileyen depremde binlerce ev yerle bir olurken binlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman 1 yıl sonra havadan görüntülenirken yıkılıp temizlenen binalardan geriye kalan boş alanlar kentin aldığı hasarı gözler önüne serdi. Kuş bakışı objektiflere yansıyan görüntülerde, kentte enkaz yığınlarının kaldırıldığı yerlerde boş arazilerin kaldığı ve binlerce ağır hasarlı binanın yıkılmayı beklediği görüldü. Depremden sonra kurulan konteyner kentlerde ise vatandaşlar çetin kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışıyor. - ADIYAMAN