Adıyaman esnafı depreme dayanıklı iş yerlerinde hizmet veriyor

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da konutların yanı sıra ekonomik hayatın devamı için iş yerleri de tek tek yapılarak hak sahiplerine verildi. Daha güvenli ve daha modern iş yerlerinde hizmet verdikleri için mutlu olduklarını vurgulayan esnaf, devlete teşekkür etti.

6 Şubat depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılarak kısa sürede hak sahiplerine teslim edilen iş yerleri, memnuniyetle karşılandı.

İş yerlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren esnaf Ali Demirgüç, "Depremden sonra Adıyaman'daki yıkılan bütün yapılardan sonra yeni oluşumun sürecinin ilerleyişi, çok mutlu etti bizi. Özellikle yeni yapı, sağlam, depreme dayanıklı yerlerin oluşmasından gayet mutluyuz. Şu an gördüğünüz bu mağaza deprem sonrası Emlak Konut'un yaptığı ve biz esnaf olarak gelip iş yerleri açmamıza vesile oldukları için buradan da şükranlarımı sunuyorum. Hayat devam ediyor. Devletimizin yapmış olduğu yapılardan dolayı gayet mutluyuz" dedi.

Esnaf Tayip Güray ise "Depremden büyük bir şekilde etkilendik. Uzun bir süre kapalıydık, uzun bir süre sonrasında tekrardan açtığımızda özellikle müşterilerimizden garip tepkiler gördük. Yeni binalarımıza güveniyoruz. Özellikle depremden sonra yeni tedbirler alınarak yapıldı bu binalar. Bu yüzden içerisinde güvenerek hizmet veriyoruz müşterilerimize" diye konuştu. - ADIYAMAN