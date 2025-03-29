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Adıyaman'da deprem şehitliğine bayram ziyareti

Adıyaman'da deprem şehitliğine bayram ziyareti
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin depremzede yakınları Ramazan ayının son günü deprem şehitliğine akın etti.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin depremzede yakınları Ramazan ayının son günü deprem şehitliğine akın etti.

Adıyaman'da Ramazan ayının son gününde vatandaşlar, mezarlık ziyaretinde bulunuyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden depremzedelerin yakınları mezarlığı ziyaret etti. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ile dualar eden depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Mezar taşlarına sarılan depremzedeler gözyaşı döktü. Depremde hayatını kaybeden kişilerin mezarlarına bırakılan kişisel eşyalarının yanı sıra mezar taşlarındaki yazılar da görenleri duygulandırdı.

Vatandaşlar, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa geldiklerini, hala aynı hüzün ve acının hakim olduğunu belirterek, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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